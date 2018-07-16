الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 85.66 نقطة، ليقفل عند مستوى 8490.75 نقطة، وهو المستوى الأعلى للمؤشر منذ 3 سنوات، لكن التداولات بقيت عند مستويات متوسطة، حيث بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وقال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات في مقابلة مع "العربية"، إن حالة التفاؤل العامة في سوق الأسهم السعودية، تأتي من دعم كبير من نتائج البنوك، وتوزيعات نقدية من الشركات وإعلانات نتائج إيجابية للأداء المالي للشركات والبنوك.

واعتبر العمران أن ارتفاع القطاع المصرفي بنسبة 2% خلال تداولات اليوم، يأتي بعد رفع معدلات التوزيعات النقدية المتوقعة والنتائج المرتقبة في القطاع البنكي ستكون الأفضل تاريخياً.

وأشار إلى "حالة التفاؤل العامة الكبيرة في أداء الاقتصاد السعودي"، ولذلك تسجل سوق الأسهم السعودية أداء جيداً يعكس الحالة الإيجابية لاقتصاد السعودية.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 124 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية وأمانة للتأمين والبلاد والكابلات والجزيرة ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المصافي والعقارية والأبحاث والتسويق وإكسترا والعبداللطيف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و4.55%.

وكانت أسهم شركات الإنماء ودار الأركان والجزيرة واتحاد الاتصالات وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك والإنماء والراجحي ودار الأركان واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 4.05 نقطة ليقفل عند مستوى 2845.98 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 154 صفقة.