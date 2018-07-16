القطاع الصناعي يصعد بأسهم أوروبا.. والصين تكبح المكاسب

ساهم ارتفاع #أسهم_الشركات_الصناعية وشركات الأدوية في تحقيق #الأسهم_الأوروبية بعض المكاسب اليوم الاثنين، حيث أدت بيانات تظهر تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى كبح الصعود.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 % بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش مقتفيا أثر المؤشر داكس الألماني الذي له انكشاف واسع على الصين.



وكانت قطاعات الموارد الأساسية والسيارات بين الأسوأ أداء نظرا لاعتمادهما على نمو قوي في الصين، ولكن تكهنات باندماج شركات صناعية ساهمت في تخطي التأثير السلبي الكلي للبيانات.



وقادت شركة "كوني" الاتجاه الصعودي للشركات الصناعية وزاد سهمها 1.7% بعد تقرير أفاد بأن الشركة الفنلندية وثيسينكروب الألمانية أجريا محادثات لدمج أنشطة المصاعد. وارتفع سهم الشركة الألمانية 0.8 % .



ولم يسجل مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي تغيرا يذكر عند الفتح.