تحوطاً ضد عقوبات أميركية.. الإيرانيون يهربون للدولار

تشهد مدخرات الإيرانيين تحويلاً محموماً من #الريال_الإيراني إلى الدولار خوفاً من عقوبات جديدة تعتزم الولايات المتحدة فرضها.

وبعد خيبات أمل متتالية، دعا المرشد الإيراني خامنئي إلى إصلاحات في القطاع الخاص والقيام بتحرك حاسم.

من جهته، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن خيبة أمله في المقترحات التي قدمتها كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإنقاذ #الاتفاق_النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وقالت مصادر إيرانية إن روحاني قال في حديث هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "إن حزمة المقترحات مخيبة للآمال ولا تتضمن اقتراحات عملية ومحددة لحل المشكلة".

وتضغط الولايات المتحدة على #إيران لتغيير سياستها الخارجية من خلال إعلان خروجها من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة عليها.

وقال روحاني إنه كان يتوقع إلى جانب إجراء المفاوضات، برنامجا واضحا بخصوص المطالب الاقتصادية الإيرانية.

وفتحت إيران رسميا سوقا ثانوية للعملة الصعبة الأسبوع الماضي، متخلية عن جهود استمرت 3 أشهر فقط لفرض سعر صرف واحد للريال مقابل الدولار مع انهيار سعر العملة نتيجة للضغوط بفرض #عقوبات_أميركية.

وفشل نظام السعر الموحد في تحقيق الاستقرار للريال. وفي أواخر يونيو، هوت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي عند نحو 90 ألف ريال للدولار في السوق السوداء. وكان سعر العملة بلغ الأسبوع الماضي 80 ألف ريال مقارنة بنحو 43 ألفاً في نهاية 2017.

وجرى تدشين السوق الثانوية من أجل تخفيف النقص في العملة الصعبة، لكن استمرار التهافت على اقتناء الدولار سيزيد الضغوط على العملة الإيرانية، ويزيد من تراجعها نتيجة شح السيولة من النقد الأجنبي.

وفيما يخص النفط الإيراني، تراجعت واردات كوريا الجنوبية 40.3% في حزيران/يونيو مقارنة بها قبل عام، لتسجل أقل مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2015 مع تقليص العملاء مشترياتهم قبل إعادة فرض عقوبات.

وأظهرت بيانات الجمارك، أمس، أن كوريا الجنوبية، وهي من العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني، استوردت 686 ألفا و849 طنا من الخام الإيراني في حزيران/يونيو بما يعادل 167 ألفا و820 برميلا يوميا مقارنة بـ 1.15 مليون طن في حزيران/يونيو 2017، ويقل ذلك 9.5 في المئة عن أيار/مايو.

وفي النصف الأول من العام، انخفضت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني 33.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.13 مليون طن أو 248 ألفا و367 برميلا يوميا وفقا للبيانات.

وتجري سيول محادثات للحصول على استثناء من الولايات المتحدة لتفادي أي آثار سلبية لوقف واردات الخام الإيراني. وقالت مصادر مطلعة إن واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني قد تتوقف تماما للمرة الأولى في ست سنوات في آب/أغسطس المقبل.