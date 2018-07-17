إيران تواجه أزمة عملة صعبة بمقدار 200 مليار دولار

أعلن رئيس غرفة تجارة طهران، مسعود خانساري، عن استمرار أزمة العملة الصعبة في إيران، قائلا إن هناك زيادة في الطلب على شراء #العملات_الأجنبية بأكثر من 200 مليار دولار، لكن الحكومة عاجزة عن تلبية هذا الطلب.

وكشف خانساري أن #إيران تحاول الالتفاف على العقوبات والتقليل من تأثيراتها من خلال الدول المتحالفة معها قائلا: "نحن نحاول إقامة علاقة خاصة بالتصدير مع دول الجوار، مثل العراق وعمان وقطر لتجنب آثار العقوبات".

ووفقا لوكالة "فارس"، فقد أكد خانساري خلال اجتماع لغرفة تجارة طهران الثلاثاء، أنه "مع ازدياد خطورة #العقوبات والحصار، فإن واجب غرفة التجارة يتزايد كقطاع خاص، نحن بحاجة إلى المزيد من المشاركة في المباحثات الخارجية"، على حد تعبيره.

وأكد خانساري أن الطلب على #النقد_الأجنبي في إيران بلغ 200 مليار دولار، قائلا إن بلاده تعتزم تطوير برنامج تصدير خاص مع الدول المجاورة المتحالفة معها من أجل تقليل آثار العقوبات الدولية.

كما انتقد تجاهل الحكومة للقطاع الخاص، معتبراً أن الإجراءات #الاقتصادية للحكومة خاصة في مجال #الصرف_الأجنبي، بما في ذلك إطلاق "السوق الثانوية"، بأنها "متأخرة وغير مجدية".

وتوقع رئيس غرفة تجارة طهران أنه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات جادة لتوفير العملة الضرورية لاستيراد السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الطبية والأدوية، فإن البلاد ستواجه مشاكل وأزمات خطيرة"، حسب تعبيره.

وأشار خانساري إلى قضية الفساد المتفشي بقطاع العملة والمسكوكات والسيارات، وقال: "إن هذه القضايا ناتجة عن السياسات الفاشلة للحكومة خاصة عندما حددت الحكومة سعر صرف الدولار بـ 43 ألف ريال، ما أدى إلى زيادة الطلب عليه".

وتشهد #العملة_الإيرانية انهيارا تاريخيا منذ أبريل/نيسان الماضي في إيران، حيث وصل سعر الريال الإيراني إلى 90 ألفا مقابل الدولار الأميركي الواحد.

وكان المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، قد كلف الرئيس حسن روحاني، بفتح تحقيق حول أسباب #انهيار_العملة وتدهور الوضع الاقتصادي بالتزامن مع انتشار أنباء حول سحب أبناء كبار مسؤولي النظام الإيراني عملة صعبة تفوق احتياطي الدولة.

وذكر نواب بالبرلمان الإيراني أن 5000 من أبناء المسؤولين الكبار في النظام أخرجوا مبالغ طائلة من العملة الصعبة بلغت 148 مليار دولار وأودعوها في حساباتهم في البنوك الأجنبية، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تحسب لانهيار وشيك للنظام بفعل تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وبينما تستعد الولايات المتحدة لتطبيق حظر الدولار على إيران، طالب السفير الأميركي في ألمانيا، السلطات في برلين برفض طلب إيران سحب 300 مليون يورو من حسابها البنكي من أحد البنوك في هامبورغ، وأن تقوم بتجميد هذه الأموال امتثالا للعقوبات الدولية على طهران.

وكانت صحيفة "بيلد" قد نقلت عن عدة مسؤولين في الحكومة الألمانية أن طهران كانت على وشك تحويل 300 مليون يورو من "البنك التجاري الأوروبي - الإيراني" (Eihbank) نقدا إلى داخل إيران.

ويخشى مسؤولو النظام في إيران من أن الوصول إلى هذه الأموال سوف يتم منعه بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية في شهر أغسطس المقبل.