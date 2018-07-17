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الذهب يصعد قبيل كلمة هامة مرتقبة لرئيس الفيدرالي

المصدر: بنغالورو - رويترز
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ارتفعت أسعار #الذهب اليوم الثلاثاء، مع استمرار تراجع #الدولار قبيل أول شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس.

وزاد الذهب 0.25% في المعاملات الفورية إلى 1243.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس 0.3% إلى 1243.20 دولار للأوقية.

ومن المرجح أن يؤكد باول على المسار التدريجي لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية، خلال استعراضه نظرته المتفائلة للاقتصاد أمام الكونغرس اليوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 15.80 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1% مسجلاً 822.74 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% مسجلاً 919 دولاراً للأوقية.

كلمات دالّة

#الدولار, #الذهب

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