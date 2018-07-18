أسهم أوروبا تقفز لأعلى مستوى في شهر بدعم التكنولوجيا

صعدت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في شهر، اليوم الأربعاء، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا في أعقاب تقارير أرباح إيجابية من شركتي "إريسكون" و"إيه.إس.إم.إل" لصناعة المعدات، إلى جانب إغلاق مؤشر #ناسداك عند مستوى قياسي أمس.

وارتفع مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا الأوروبي أكثر من 2%، ليتصدر القطاعات الرابحة في المنطقة. وقفز سهم "إريكسون" 9%، بينما صعد سهم "إيه.إس.إم.إل" 5%.

وساهم ارتفاعهما وتراجع الجنيه الإسترليني و #اليورو في دفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي للصعود 0.5% إلى أعلى مستوى منذ 18 يونيو.

وكانت المكاسب واسعة النطاق رغم انخفاض قطاع البنوك 0.5%، متأثراً بهبوط سهم بنك دانسكه 9.6%، بعدما أعلن البنك الدنماركي تحقيق أرباح قبل خصم الضريبة دون التوقعات في الربع الثاني من العام.

وكان سهم "نوفارتس" من بين أكبر الأسهم الرابحة، حيث صعد 2.9% في أعقاب تقريره عن الأرباح. وقالت شركة الأدوية السويسرية العملاقة إنها بصدد تحقيق نمو في المبيعات والأرباح في العام الحالي، بعد تسجيلها نتائج قوية في الربع الثاني.