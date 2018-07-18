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أسهم أوروبا تقفز لأعلى مستوى في شهر بدعم التكنولوجيا

المصدر: العربية.نت
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صعدت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في شهر، اليوم الأربعاء، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا في أعقاب تقارير أرباح إيجابية من شركتي "إريسكون" و"إيه.إس.إم.إل" لصناعة المعدات، إلى جانب إغلاق مؤشر #ناسداك عند مستوى قياسي أمس.

وارتفع مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا الأوروبي أكثر من 2%، ليتصدر القطاعات الرابحة في المنطقة. وقفز سهم "إريكسون" 9%، بينما صعد سهم "إيه.إس.إم.إل" 5%.

وساهم ارتفاعهما وتراجع الجنيه الإسترليني و #اليورو في دفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي للصعود 0.5% إلى أعلى مستوى منذ 18 يونيو.

وكانت المكاسب واسعة النطاق رغم انخفاض قطاع البنوك 0.5%، متأثراً بهبوط سهم بنك دانسكه 9.6%، بعدما أعلن البنك الدنماركي تحقيق أرباح قبل خصم الضريبة دون التوقعات في الربع الثاني من العام.

وكان سهم "نوفارتس" من بين أكبر الأسهم الرابحة، حيث صعد 2.9% في أعقاب تقريره عن الأرباح. وقالت شركة الأدوية السويسرية العملاقة إنها بصدد تحقيق نمو في المبيعات والأرباح في العام الحالي، بعد تسجيلها نتائج قوية في الربع الثاني.

كلمات دالّة

#اليورو, #ناسداك

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