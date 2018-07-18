بيتكوين تعود للواجهة.. 19 مليار دولار مكاسب بساعات

قفزة كبيرة حققتها العملات الرقمية بقيادة "بيتكوين" خلال الساعات الماضية، حيث بلغت الأرباح الجماعية للعملات نحو 44.8 مليار دولار، منها 19.2 مليار دولار لعملة "بيتكوين" الأكثر قوة وانتشاراً.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال الـ 72 الماضية بنسبة 17.87 بالمئة رابحة نحو 44.8 مليار دولار بعدما قفزت من 250.6 مليار دولار في تعاملات صباح الأحد الماضي، لتسجل نحو 295.4 مليار دولار في الوقت الحالي.

وفيما حصدت "بيتكوين" أكثر من 42.85 بالمئة من إجمالي المكاسب، جاءت عملة "إي أو إس" بمقدمة العملات التي حققت أكبر مكاسب بنحو 26 بالمئة.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، قفزت عملة "بيتكوين" بنسبة 17.67 بالمئة بعدما ارتفعت إلى مستوى 7409 دولارات، مقابل نحو 6296 دولارا رابحة نحو 1113 دولارا.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 17.79 بالمئة رابحة نحو 19.2 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 107.9 مليار دولار إلى مستوى 127.1 مليار دولار، لتستحوذ على ما يقرب من 42.85 بالمئة من إجمالي مكاسب العملات الرقمية.

وصعدت عملة "إيثريوم" بنسبة 13.92 بالمئة إلى 499 دولارا مقابل نحو 438 دولارا رابحة نحو 61 دولارا.

وصعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 44.1 مليار دولار إلى مستوى 50.3 مليار دولار، رابحة نحو 6.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 14 بالمئة.

وقفزت عملة "ريبل" بنسبة 18.6 بالمئة مرتفعة من مستوى 0.43 دولار إلى مستوى 0.51 دولار، رابحة نحو 0.08 دولار.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 16.27 بالمئة رابحة نحو 2.8 مليار دولار، بعدما ارتفعت من مستوى 17.2 مليار دولار لتسجل نحو 20 مليار دولار.

وحققت عملة "أي.أو.إس" مكاسب قوية بلغت نسبتها 26.21 بالمئة رابحة نحو 1.84 دولار بعدما ارتفعت من مستوى 7.02 دولار إلى مستوى 8.86 دولار.

وارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 27.41 بالمئة رابحة نحو 1.7 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 6.2 مليار دولار إلى نحو 7.9 مليار دولار.

وارتفعت عملة "بيتكوين كاش" بنسبة 22.63 بالمئة بعدما ارتفعت إلى مستوى 867 دولارا مقابل نحو 707 دولارات مضيفة نحو 160 دولارا.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 23.14 بالمئة رابحة نحو 2.8 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 12.1 مليار دولار إلى مستوى 14.9 مليار دولار.

وصعدت عملة "ليتكوين" بنسبة 18.1 بالمئة إلى مستوى 91 دولارا مقابل نحو 77 دولارا، مضيفة نحو 14 دولارا.

وبلغت مكاسبها الإجمالية نحو 0.8 مليار دولار بعدما ارتفعت بنسبة 18 بالمئة من مستوى 4.4 مليار دولار إلى نحو 5.2 مليار دولار.