الذهب يهبط لأدنى سعر في عام مع ارتفاع الدولار

واصل #الذهب انخفاضه ليسجل أدنى مستوياته في عام، اليوم الخميس، مع ارتفاع #الدولار بعد أن أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر وسط أداء اقتصادي قوي.

وفي الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1223.56 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ يونيو من العام الماضي مسجلاً 1220.41 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.4% إلى 1223.20 دولار للأوقية.

وقال رونالد لونج، كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداولات الذهب في هونغ كونغ: "سوق الذهب إنما تقتفي أثر الدولار الأميركي، الدولار قوي ومن ثم يدفع السوق للهبوط".

وتابع: "الاقتصاد مازال جيدا وسعر الفائدة مازال مرتفعاً، وذلك أمر جيد للدولار الأميركي وسلبي للذهب في الوقت الحالي".

وارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى مدعوماً بتصريحات باول، التي أكدت التوقعات لزيادتين أخريين على الأقل في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتراجعت الفضة 0.8% في المعاملات الفورية إلى 15.41 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أقل سعر لها منذ يوليو الماضي عند 15.33 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.4% إلى 810.30 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، سجل المعدن أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 798.14 دولار.

وهبط البلاديوم 0.1% إلى 905.47 دولار للأوقية، فيما نزل المعدن إلى أضعف مستوى له منذ التاسع من أبريل عندما بلغ 902.97 دولار أمس الأربعاء.