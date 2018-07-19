المستثمرون يراهنون على قوة الدولار في الأجل الطويل

ارتفع #الدولار اليوم الخميس، بعد تصريحات متفائلة عن #الاقتصاد_الأميركي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي #الفيدرالي عززت توقعات المستثمرين لعملة أميركية قوية في الأجل الطويل.

ولم يغير باول توقعات السياسة النقدية الأميركية في خطابه أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن المتعاملين رأوا في تعليقاته ما يشير إلى ارتياح السلطات إزاء ارتفاع الدولار نحو 6% أمام العملات الأخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وينطوي ذلك على تحول في الموقف الذي أبداه وزير الخزانة ستيفن منوتشين، عندما قال في تصريحات غير معتادة في يناير إن الدولار المنخفض "جيد لنا".

ويساعد انخفاض الدولار المصدرين الأميركيين على المنافسة في الخارج، لكنه يقوض وضع العملة كأهم عملة احتياطيات في العالم.

وكان باول قال أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة بصدد سنوات من النمو المطرد، وهون بحرص من مخاطر تصاعد النزاع التجاري على الاقتصاد الأميركي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.3% اليوم الخميس، إلى 95.344 مقترباً من أعلى مستوياته في 12 شهراً 95.531 المسجل في 28 يونيو.

ونزل اليورو 0.3% إلى 1.1610 دولار. ولامست العملة الموحدة أقل مستوى لها في 16 يوماً عندما سجلت 1.1602 دولار يوم الأربعاء.

وانخفض الدولار 0.1% إلى 112.925 ين، بعد أن ارتفع يوم الأربعاء إلى 113.14 ين مسجلاً أقوى مستوياته منذ التاسع من يناير.

وظل الجنيه #الإسترليني ضعيفاً متأثراً منذ الجلسة السابقة ببيانات تضخم منخفض. وتعاني العملة منذ فترة جراء الهزات السياسية المستمرة فيما يتعلق بخطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وسجل الإسترليني 1.3023 دولار، بعد أن بلغ يوم الأربعاء أقل سعر في عشرة أشهر عند 1.3010 دولار.