باول: ارتفاع أسعار الأصول لا يشكل خطراً على الأسواق

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في اليوم الثاني لشهادته أمام الكونغرس، إن #الشركات الأميركية تتضرر بالفعل من #الرسوم_الجمركية المتبادلة التي تم فرضها على سلع رئيسية. إلا أنه أكد أنه إذا كانت سياسة ترمب ستؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية، فإن ذلك سيكون جيداً للاقتصاد الأميركي.

ورفض باول الإجابة عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخوض حربا تجارية، إلا أنه قال إن #الحمائية تضر بالاقتصاد.

وتعليقاً على مخاطر أخرى محتملة على #الاقتصاد الأميركي أشار باول إلى أن أسعار بعض الأصول مثل الأسهم والسندات مرتفعة.

وأكد أن الاحتياطي الفدرالي يراقب المستويات المرتفعة لديون الشركات، إلا أنه قال "لا شيء ينذر بالخطر في الأسواق المالية".