الدولار دون أعلى مستوى في عام بعد تصريحات ترمب

بقي الدولار دون أعلى مستوى في عام، اليوم الجمعة، بعد أن عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خشيته من صعود العملة على الرغم من أن تراجع اليوان الصيني حد من الإقبال على المخاطرة.

والدولار مهيأ لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وزاد أكثر من 5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفعل التوقعات بأن يستمر البنك المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.

لكن ترمب قال في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي يوم الخميس، إن قوة الدولار تجعل الولايات المتحدة عرضة للضرر، وإن اليوان الصيني "يهوي كالصخرة".

ومقابل سلة عملات، قبع الدولار عند 95.19، وهو مستوى يقل قليلا عن الأعلى في عام، الذي بلغ 95.62 في الجلسة السابقة.

لكن الإقبال على المخاطرة ظل ضعيقا بعد أن سمحت الصين لعملتها بالهبوط.

ولم يسجل الدولار الأسترالي تغيرا يذكر عند 0.7364 دولار أميركي بعدما عوض الخسائر التي مني بها في وقت سابق عندما انخفض 0.5%.

ونزل اليورو 1.1639 دولار.