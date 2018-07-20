الذهب يرتفع مع تداول الدولار دون أعلى مستوى في عام

ارتفعت أسعار #الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الجمعة بعد أن بلغت أدنى مستوى في عام خلال الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع #الدولار من أعلى مستوياته في سنة.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1224.55 دولار للأونصة. وفي الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز من العام الماضي عند 1211.08 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء #العملة_الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.03% إلى 95.123 بعد أن عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قلقه من قوة العملة وزيادة #أسعار_الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 15.41 دولار للأونصة، بينما انخفضت بنحو 2.5% منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاديوم أكثر من 2% إلى 889 دولارا للأونصة، ويتجه المعدن إلى الهبوط بنحو 5% هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.9% إلى 811.80 دولار للأونصة.