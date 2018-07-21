استقرار الأسهم الأميركية رغم مخاوف الحرب التجارية

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية مع تجاذب السوق بين مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بعد أحدث تهديد من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين، وسلسلة أرباح قوية أعلنتها شركات في مقدمتها مايكروسوفت.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 6.38 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 25058.12 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.66 نقطة، أو 0.10 بالمئة، ليغلق عند 2801.83 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 5.10 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 7820.20 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على تباين، مع صعود داو جونز 0.15 بالمئة وستاندر آند بورز 0.02 بالمئة في حين تراجع ناسداك 0.07 بالمئة.