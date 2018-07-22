أميركا.. جدل حول انتقاد ترمب سياسة الدولار القوي

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن الرئيس الاميركي دونالد ترمب لا يعتزم ممارسة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي رغم انتقاده رفع أسعار الفائدة.

وكان ترمب أثار مخاوف على استقلال البنك بعد أن كسر تقليدا متبعا أن لا يعلق الرئيس على النظام المصرفي المركزي الأميركي.

وصرح منوتشين للصحافيين قبل قمة مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية والتي تستمر يومين في بوينوس ايرس "هذه ليست محاولة من الرئيس بأي شكل من الأشكال للتدخل في أسواق العملات".

وقال إن "الرئيس أوضح لي بشكل جلي أنه يدعم استقلال الاحتياطي الفيدرالي".

وفي مقابلة بثتها قناة "سي إن بي سي" الخميس قال ترمب "لست سعيدا بزيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لأننا نصعد وفي كل مرة نصعد فيها يريدون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى".

وقال المعلقون إن تصريحات ترمب تؤكد الاعتقاد السائد لديه أن قوة الدولار لا تخدم الاقتصاد الأميركي.

إلا أن منوتشين قال "على المدى الأطول فإن الدولار القوي يخدم مصلحة الولايات المتحدة، كما أنه نتيجة أن الاقتصاد الأميركي استثنائي من حيث النمو والاستثمار".

وأضاف "لا اعتقد أن الرئيس يحاول بأي شكل من الأشكال التدخل في الأسواق الفعلية"، مشيرا إلى أن تعليقات ترمب "لا تهدف إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي أو تهديد استقلاله".