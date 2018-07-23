ثالث جلسة متتالية من الخسائر للأسهم الأوروبية

تراجعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، في ثالث جلسة على التوالي من الخسائر، مع استمرار المخاوف من تصاعد التوترات التجارية في أعقاب تهديد واشنطن الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية على واردات من #الصين بقيمة 500 مليار دولار.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2%.

وهبطت أسهم كل من فيات كرايزلر وفيراري بما يصل إلى 5%، بعد تدهور صحة الرئيس التنفيذي سيرجيو ماركيوني في أعقاب مضاعفات لعملية جراحية، مما أدى إلى تغيير مبكر في القيادة في الشركتين كلتيهما.

وتضررت أسهم شركات أخرى بعد أن أعلنت نتائجها. وانخفض سهم أتوس 6.7% بعد أن قالت الشركة الفرنسية لخدمات تكنولوجيا المعلومات نمواً في الإيرادات قدره 1.5% فقط للربع الثاني من العام، وقالت إنها ستشتري سنتل لخدمات تكنولوجيا المعلومات التي مقرها ميشيجان في صفقة قيمتها 3.4 مليار دولار تدفع نقداً.

وتراجع سهم فيليبس للالكترونيات 1.79%.