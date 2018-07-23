سوق السعودية تتخلى عن مكاسبها بعد اختراق 8500 نقطة

تخلى مؤشر #سوق_الأسهم_السعودية بنهاية تعاملات الاثنين عن مستوى الـ8500 نقطة والذي كان قد اخترقه خلال الجلسة لأول مرة في 3 سنوات، مع إعلان شركات كبرى في السوق نتائجها للربع الثاني من 2018، والتي جاءت إيجابية وبعضها فاق التوقعات.

كما دعمت خطط #أرامكو لشراء حصة في سابك الأجواء الإيجابية في السوق، وفي أوساط المستثمرين.

وحقق المؤشر الرئيسي للسوق مكاسب بنحو 0.35%، قبل أن يعود ويتخلى عن هذه المكاسب، ليغلق على تراجع طفيف بنسبة 0.21%، عند مستوى 8448 نقطة.

وتباين أداء أسهم البتروكيماويات حيث ارتفع سهم كيان السعودية 6.21%، نماء للكيماويات 5.84%، كيماونول 3.88%، فيما تراجع سهم سابك إلى 129.20 ريالا.

وحققت شركة #كيان_السعودية للبتروكيماويات، أرباحاً صافية عن فترة الربع الثاني 2018 بقيمة حوالي 878 مليون ريال بزيادة 263% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي أرباحها للربع الثاني 2018، في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية #تداول إلى "تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة".

واستحوذ عدد من الأسهم القيادية على الأكثر نشاطا بالقيمة، وتصدرها كيان السعودية بـ818 مليون ريال، سابك 699 مليون ريال، والإنماء 439 مليون ريال.

وفي تعليقه على نتائج الشركات التي أعلنت قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال مازن السديري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن حجم قروض شركة التصنيع مرتفع جدا ويبلغ بحسب قوائمهم المالية 18 مليار ريال، فيما يصل المبلغ الحقيقي لـ 24 مليار ريال.

وأضاف السديري أن هذا يرجع إلى أن شركة التصنيع لا تتضمن قوائمها المالية المصنع السعودي للايثيلين، وتعتبره استثمارات فقط، كما أن تكلفة التمويل مرتفعة وحجم القروض للأصول تصل إلى 60%.

ويرى السديري أن الشركة نجحت في تحقيق انخفاض قوي في التكاليف، بما فيها العمليات التشغيلية والإدارية وتكلفة إنتاج الطن في التيتانيوم أصبحت اقتصادية.

وأوضح أن سهم التصنيع يتداول عند مكرر ربحية 9.7 مرات وهو منخفض جدا.