نيكاي الياباني يهبط لأدنى مستوى في 10 أيام مع صعود الين

هبط مؤشر #نيكاي الياباني إلى أدنى مستوى له في 10 أيام اليوم الاثنين مع نزول أسهم شركات التصدير بفعل صعود الين، بينما تضرر سهم فاست ريتيلينج ذو الثقل من تكهنات بأن يقلص بنك اليابان المركزي مشترياته من صناديق المؤشرات.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضا 1.33 %، إلى 22396.99 نقطة بعد أن كان قد هوى إلى 22341.87 نقطة، وهو أدنى مستوى له أثناء التعاملات منذ 13 يوليو.

وجرى تداول #الدولار عند نحو 111 ينا، بعد أن هوى من أعلى مستوى في 6 أشهر فوق 113 ينا الذي سجله الأسبوع الماضي، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن قوة الدولار ليست في صالح بلاده.

وهبطت أسهم شركات التصدير مع صعود #الين. وانخفض سهم تويوتا موتور 1.73%، بينما تراجع سهم تي.دي.كيه كورب 2.4 %، وأدفانتست 2.09 %، وباناسونيك 1.21%.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس 5.72 %، متضررة من تكهنات بأن التعديل المحتمل في السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي قد يكون له أثر سلبي على السهم.

وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائر أقل نسبيا مقارنة مع نيكي، إذ أغلق منخفضا 0.36%، عند 1738.70 نقطة.



وتصدر القطاع المصرفي قائمة الرابحين بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.