أسهم الشركة الأم لـ"غوغل" تقفز بعد إعلان أرباح قوية

قالت #ألفابت، الشركة الأم لـ #غوغل، اليوم الاثنين، إن هامش أرباحها ارتفع في الربع الثاني من العام معطية المستثمرين علامة طال انتظارهم لها على بدء السيطرة على النفقات.

وقفزت أسهم الشركة أكثر من 5% في التعاملات اللاحقة على التسوية.

وقالت "ألفابت" إن حصة السهم من الأرباح بلغت 11.75 دولار، متجاوزة نطاق التوقعات الذي تراوح من 8.71 دولار إلى 11.12 دولار، وارتفاعاً من 5.01 دولار قبل عام.

وبلغت الإيرادات في الربع الثاني 32.66 مليار دولار، جاء 86% منها من نشاط الإعلانات على "غوغل"، لتتجاوز متوسط التقديرات البالغ 32.17 مليار دولار.

وسجلت أسهم "ألفابت" مكاسب قدرها 13% هذا العام، مقارنة مع 16% لأسهم #فيسبوك، و51% لأسهم #أمازون و76% لأسهم #تويتر.