الدولار يتشبث بمكاسبه بدعم من سندات الخزانة

صعد #الدولار بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة تماشياً مع توقعات مجلس الاحتياطي #الفيدرالي بمواصلة نهج رفع سعر الفائدة هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار، وهو مقياس للعملة مقابل سلة من ست عملات منافسة، بنسبة 0.05% عند 94.707 اليوم الثلاثاء، مقارنة بتداولات أمس.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع، ما دعم الدولار في التعاملات الأميركية، أمس الاثنين.

وجاء ذلك على الرغم من الانتقاد المستمر من الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، حول تأثير قوة الدولار وسياسة الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الاقتصاد الأميركي.