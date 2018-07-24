"بيتكوين" تستعيد البريق.. 8000 دولار لأول مرة منذ مايو

تواصل عملة #بيتكوين منحاها التصاعدي بعد أن ارتفعت العملة الرقمية الأبرز فوق 8000 دولار للمرة الأولى في شهرين، قائدة موجة صعود قوية اجتاحت باقي العملات المشفرة التي ظلت تحت الضغط لفترة طويلة هذا العام.

وقفزت "بيتكوين" 4.1% لتكسر حاجز 8000 دولار عند 8016 دولاراً، في بورصة هونغ كونغ، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي، وفقاً لبيانات اطلعت عليها "العربية نت" في موقع "coinmarketcap".

وكعادتها تتصدر بيتكوين عرش العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بنحو 136.9 مليار دولار.

وارتفعت قيمة تداولات بيتكوين خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 5.8 مليار دولار، مع إقبال المستثمرين على الشراء مع تحسن الأسعار.

وارتفعت Ethereum بنسبة 0.72%، إلى مستوى 468 دولارا، بتداولات بلغت قيمتها 1.91 مليار دولار.

وتأتي Ethereum في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بقيمة إجمالية 47.2 مليار دولار.

ووفقا لموقع "coinmarketcap" بلغت القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية 292.4 مليار دولار.