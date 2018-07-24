"نيكاي" الياباني يتعافى بعد خسائر والين يفقد الزخم

ارتفع مؤشر #نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، ليعوض بعض خسائر اليوم السابق، مع تعثر موجة صعود #الين ما دفع أسهم التصدير للصعود، في حين ساهمت توقعات متفائلة في ارتفاع أسهم مثل شوا شل وأونو سوكي مع انطلاق موسم إعلان النتائج.

وزاد "نيكاي" القياسي 0.51% ليغلق عند 22510.48 نقطة. وكان المؤشر هبط 1.3% أمس الاثنين، مع صعود الين مقابل الدولار بعدما أبدى الرئيس الأميركي دونالد #ترمب عدم رضاه عن قوة العملة الأميركية، في حين أفادت تقارير بأن بنك اليابان المركزي يناقش تغيير أسس سياسته النقدية.

وجرى تداول الدولار قرب 111.30 ين، مقارنة مع أقل مستوى في اليوم السابق البالغ 110.75 ين.

وصعد سهم شوا شل سيكيو 2.03% بعدما رفعت شركة تكرير النفط توقعاتها لصافي الربح في النصف الأول من عام 2018 إلى 46 مليار ين (413.26 مليون دولار)، من 26 ملياراً في السابق، في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الفترة.

وقفز سهم شركة معدات مسح الأراضي أونو سوكي 6.01%، مع رفع الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل للعام المنتهي في ديسمبر 2018 إلى 1.05 مليار ين من 900 مليون ين.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسط نطاقاً 0.47% إلى 1746.86 نقطة. ومن بين 33 مؤشراً فرعياً، أنهى 27 مؤشراً جلسة اليوم على ارتفاع.