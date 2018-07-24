مجموعة العثمان تبيع 17% من هيومن سوفت بـ226 مليون دولار

أعلنت شركة "هيومن سوفت" أن شركة "العثمان" للمشاريع التجارية، أكبر مالك في الشركة، وقعت اتفاقاً تعين بموجبه مجموعة "هيرميس" لبيع 20.78 مليون سهم من "هيومن سوفت" لعدد من عملائهم من المؤسسات المالية والاستثمارية خارج الكويت.

وتمثل الحصة 17% من رأسمال الشركة بسعر 3.3 دينار، أي ما يعادل 68.5 مليون دينار أو نحو 226 مليون دولار، بحسب ما ورد في بيان لشركة "العثمان".

وبذلك ستنخفض ملكية مجموعة "العثمان" في "هيومن سوفت"، بما فيها ملكية أكبر مالك وهو فهد العثمان، من 37% إلى 20%.

وكانت مجموعة "العثمان" بدأت في تنفيذ صفقات خاصة لبيع أسهمها في "هيومن سوفت" منذ بداية عام 2017، حيث كانت تملك نحو 59% قبل أن تنخفض ملكيتها تدريجياً مع بدء سيناريو البيع لمستثمرين إقليميين وعالميين، بهدف خلق تداولات على السهم الذي كان ممسوكاً سابقاً بنسبة 90% من قبل 3 مستثمرين هم: مجموعة العثمان ومجموعة الامتياز والمساهم علي الزبيد.

زمن قياسي

وأعلنت المجموعة المالية "هيرميس"، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام صفقة البيع بالسوق الثانوية لحصة 17% من أسهم "هيومن سوفت القابضة".

وقالت إن الصفقة التي تم ترويجها تعد أكبر صفقة طرح ثانوي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة لكونها إحدى أكبر عشر صفقات من نوعها بالأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية "هيرميس" إلى أنها تمكنت من إتمام الصفقة في زمن قياسي، وهو 8 ساعات، وأن الصفقة أتاحت لعملائهم من المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين "فرصة استثمارية جذابة" في قطاع واعد بإحدى أهم الأسواق التي يعملون بها.

من جانبه، قال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة، إن بيع 17% من "هيومن سوفت القابضة" يعد أكبر صفقة طرح ثانوي يتم ترويجها دولياً في الكويت، وأكبر صفقة لأسهم مدرجة في سوق المال الكويتية منذ عام 2012.

وأضاف فهمي أن "الإقبال القوي من المؤسسات الاستثمارية الدولية وسط التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة والمبتدئة، يعكس الأداء المتميز لشركة "هيومن سوفت القابضة"، وثقة المستثمرين في أداء السوق الكويتية"، مشيراً إلى أن الصفقة تمثل انطلاقة قوية لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في بداية النصف الثاني من العام.

وتأتي صفقة بيع 17% من أسهم "هيومن سوفت" قبل أقل من شهرين على المرحلة الأولى من إدراج #بورصة_الكويت على مؤشر FTSE Russel للأسواق الناشئة. وقامت المجموعة المالية "هيرميس" في أبريل من العام الماضي بدور المستشار المالي في صفقة مشابهة شهدت بيع 10% من أسهم "هيومن سوفت القابضة" قبل بضعة أسابيع من ترقية السوق الكويتية لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI في مايو 2017.

يذكر أن تنفيذ الصفقة الجديدة سيتم وفقاً لقواعد البورصة والإجراءات والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال الكويتية وشركة بورصة الكويت.