الدولار واليورو يتماسكان قبيل اجتماع ترمب ويونكر

تماسك الدولار واليورو قبيل اجتماع مرتقب اليوم بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلاود يونكر حول الأزمة التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.

ويأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما على الألومنيوم والصلب من الاتحاد الأوروبي مهددة بتوسيع نطاق الرسوم إلى السيارات الأوروبية.

ويرى بنك باركليز أنه في حال تصعيد موضوع التجارة بين الطرفين سيؤدي ذلك إلى ضغط على سعر صرف الدولار مقابل الين.

وقد لاقى الين دعما هذا الأسبوع من توقعات بأن البنك المركزي الياباني قد يبدأ بالتخفيف من سياسات دعم الاقتصاد.