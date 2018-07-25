مؤشر الأسهم السعودية ينهي الجلسة بتراجع طفيف

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 5.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8399.83 نقطة وبنسبة 0.07% وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 83 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق والبحري وساب والإسمنت السعودي وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بنيان ريت والكابلات وساكو والصادرات واتحاد الاتصالات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.11% و10%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء وكيان السعودية واتحاد الاتصالات ودار الأركان وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء وسابك وكيان السعودية واتحاد الاتصالات والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 3.69 نقطة ليقفل عند مستوى 2771.68 نقطة وبتداولات تجاوزت قيمتها مليوني ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 آلاف سهم تقاسمتها 128 صفقة.