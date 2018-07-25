S&P Dow Jones تتهيأ لترقية "تداول" لسوق ناشئة في 2019

تتهيأ مؤشرات "S&P Dow Jones" لترقية #السوق_السعودية إلى سوق ناشئة العام المقبل، على أن يتم ذلك على مرحلتين: الأولى في مارس 2019 والثانية في سبتمبر من العام ذاته.

جاء ذلك استجابة للإصلاحات التي أجرتها السوق السعودية لدعم الاستثمار الأجنبي، فضلا عن وجود إجماع إيجابي قوي بين المستثمرين العالميين.

ومن المتوقع أن يكون وزن السوق السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ S&P Dow Jones، نحو 2.6%.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة ضمن مؤشر FTSE Russell في مارس الماضي، وضمن مؤشر MSCI في يونيو 2018.