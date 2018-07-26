الحصان: ترقية سوق السعودية تعكس تزايد ثقة المستثمرين

أكد خالد الحصان، المدير التنفيذي لـ"تداول"، أن قرار ترقية السوق السعودية كسوق ناشئة، يعكس مدى تأثير التطورات التي حققتها تداول خلال الأشهر الستة الماضية، والتي أدت بدورها للانضمام لمؤشري "إم إس سي آي" و"فوتسي راسل" للأسواق الناشئة.

جاء ذلك في أول تعليق له على إعلان مؤشرات "إس آند بي داوجونز"، ترقية السوق المالية السعودية #تداول لسوق ناشئة، بعد أن كانت سوقاً مستقلة.

كما أشار إلى أن الترقية تعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق، وتدل على وصول المملكة إلى مكانة أفضل بين أكبر الأسواق العالمية الناشئة، وأكثرها سيولة، وذلك في ضوء #رؤية_المملكة_2030.