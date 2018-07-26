انفراج الأزمة التجارية يرفع أسهم أوروبا بقيادة السيارات

قفزت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الخميس، إثر انفراجة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما دعم أسهم صناع السيارات، بينما تعكف السوق على تحليل موجة من تقارير نتائج الشركات.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، كان مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.4%، في حين صعد مؤشر داكس الغني بأسهم شركات التصدير 1%، بعد تعرضه لضغوط بسبب الضبابية في أفق التجارة العالمية.

ويأتي الصعود بعد اجتماع أمس الأربعاء بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، حيث وافق ترمب على عدم فرض رسوم على السيارات الأوروبية، وأطلق الجانبان مفاوضات لخفض الحواجز التجارية، مما هدأ المخاوف من #حرب_تجارية عبر الأطلسي.

وتصدرت شركات السيارات الأوروبية المكاسب، حيث صعد مؤشر القطاع 1.5%. وكان تأثر سلباً على نحو خاص في ظل خطر فرض الرسوم الذي أجبر شركات الجانبين على خفض التوقعات.

وصعدت أسهم فيات وبورشه وفولكسفاغن وبي.إم.دبليو بين 2.95 و4.3%. لكن سهم دايملر نزل 0.1% بعد تضرر أرباح الربع الثاني من العام جراء ضعف التسعير والرسوم.