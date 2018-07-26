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تداول: إدراج أدوات دين بـ3.5 مليار ريال الاثنين المقبل

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة السوق المالية السعودية " #تداول " الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ 27/12/2017، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3.465 مليار ريال على الشكل الآتي:

1- الإصدار رقم 5-07-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار ريال.

2- الإصدار رقم 7-07-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 962 مليون ريال.

3- الإصدار رقم 10-07-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 403 مليون ريال.

على أن يتم إدراج وتداول #أدوات_الدين_الحكومية ابتداء من يوم (الاثنين) الموافق 30/07/2018.

كلمات دالّة

#صكوك حكومية, #سندات دولية, #أدوات الدين الحكومية, #تداول, #أدوات دين حكومية, #السوق المالية السعودية

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