تداول: إدراج أدوات دين بـ3.5 مليار ريال الاثنين المقبل

أعلنت شركة السوق المالية السعودية " #تداول " الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ 27/12/2017، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3.465 مليار ريال على الشكل الآتي:



1- الإصدار رقم 5-07-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار ريال.

2- الإصدار رقم 7-07-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 962 مليون ريال.

3- الإصدار رقم 10-07-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 403 مليون ريال.

على أن يتم إدراج وتداول #أدوات_الدين_الحكومية ابتداء من يوم (الاثنين) الموافق 30/07/2018.