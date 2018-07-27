ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم الأرباح الجيدة للشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، واتجهت إلى اختتام الأسبوع على أعلى مستوى في ستة أسابيع بدعم من انحسار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية ونتائج الأعمال الجيدة التي أعلنتها شركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16%.

وكان المؤشر أغلق عند أعلى مستوى منذ منتصف يونيو/حزيران يوم الخميس مع تلقي شركات إنتاج السيارات دعما من الآمال بحدوث انفراجة في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعتمد شركات إنتاج السيارات بشدة على التصدير في نموها.

ويتجه المؤشر إلى اختتام الأسبوع مرتفعا 1.4%.

ولم يسجل مؤشر قطاع السيارات تغيرا يذكر اليوم الجمعة. وهبط سهم رينو 0.8% بعدما أعلنت الشركة نتيجة قال تجار إنها جاءت متوافقة مع التوقعات. وحققت الشركة الفرنسية ربحية قياسية في النصف الأول من العام مع ارتفاع المبيعات في الأسواق الناشئة.

وارتفع سهم بي.إتش.بي.بيليتون المتخصصة في التعدين 3.4% بعد أن وافقت الشركة على شراء أصولها في قطاع الغاز والنفط الصخري بالولايات المتحدة مقابل 10.5 مليار دولار. وهبطت أسهم بي.بي 1%.