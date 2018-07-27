الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبيل بيانات أميركية

ارتفعت #أسعار_الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار مقابل عملات منافسة قبيل نشر بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتي قد تسلط الضوء على وتيرة رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وزاد الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1223.96 دولار للأونصة، لكن المعدن الأصفر يتجه إلى ثالث تراجع أسبوع على التوالي.

وانخفض المعدن الأصفر 0.2% في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس/آب إلى 1223.20 دولار للأونصة.

وتراجع #مؤشر_الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم 6 عملات كبرى 0.02% إلى 94.732. ومقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 110.98 ين.

ومن شأن انخفاض سعر الدولار أن يجعل الذهب المقوم به أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت #الفضة 0.4% إلى 15.43 دولار للأونصة لكنها اتجهت إلى تسجيل تراجع للأسبوع السابع على التوالي.

وزاد #البلاديوم 0.4% إلى 930.50 دولار للأونصة، وارتفع بأكثر من 4% خلال الأسبوع في ما قد يكون أكبر مكسب أسبوعي للمعدن منذ الأسبوع المنتهي في 20 أبريل/نيسان.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 822.75 دولار للأونصة.