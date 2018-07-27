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الليرة التركية تتراجع بعد تهديد ترمب بفرض عقوبات

المصدر: اسطنبول - رويترز
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تراجعت #الليرة_التركية اليوم الجمعة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض #عقوبات على أنقرة ما لم تطلق سراح قس أميركي، وهو ما أثار رد فعل غاضب من تركيا وفاقم #التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وبلغت العملة التركية 4.8650 ليرة للدولار متراجعة عن مستوى الإغلاق السابق الذي بلغ 4.8555. وكانت #العملة_التركية قد بلغت نحو 4.82 بعد ظهر يوم الخميس قبل نشر تقارير بشأن التلويح بعقوبات ثم تراجعت لما يصل 4.89 ليرة للدولار.

كلمات دالّة

#العملة التركية, #عقوبات, #الليرة التركية, #التوترات

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