تراجعت #الليرة_التركية اليوم الجمعة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض #عقوبات على أنقرة ما لم تطلق سراح قس أميركي، وهو ما أثار رد فعل غاضب من تركيا وفاقم #التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وبلغت العملة التركية 4.8650 ليرة للدولار متراجعة عن مستوى الإغلاق السابق الذي بلغ 4.8555. وكانت #العملة_التركية قد بلغت نحو 4.82 بعد ظهر يوم الخميس قبل نشر تقارير بشأن التلويح بعقوبات ثم تراجعت لما يصل 4.89 ليرة للدولار.
الليرة التركية تتراجع بعد تهديد ترمب بفرض عقوبات
تراجعت #الليرة_التركية اليوم الجمعة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض #عقوبات على أنقرة ما لم تطلق سراح قس أميركي، وهو ما أثار رد فعل غاضب من تركيا وفاقم #التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.