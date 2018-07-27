الليرة التركية تتراجع بعد تهديد ترمب بفرض عقوبات

تراجعت #الليرة_التركية اليوم الجمعة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض #عقوبات على أنقرة ما لم تطلق سراح قس أميركي، وهو ما أثار رد فعل غاضب من تركيا وفاقم #التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.



وبلغت العملة التركية 4.8650 ليرة للدولار متراجعة عن مستوى الإغلاق السابق الذي بلغ 4.8555. وكانت #العملة_التركية قد بلغت نحو 4.82 بعد ظهر يوم الخميس قبل نشر تقارير بشأن التلويح بعقوبات ثم تراجعت لما يصل 4.89 ليرة للدولار.