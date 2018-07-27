%831 تغطية اكتتاب "لجام للرياضة" بـ6.8 مليار ريال

أعلنت شركة #سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية للاكتتاب العام في شركة #لجام_للرياضة عن نجاح مرحلة اكتتاب شريحة المؤسسات وبناء سجل الأوامر، وذلك بحسب معايير هيئة السوق المالية، وتحديد سعر الاكتتاب عند 52 ريالاً.

وقد سجلت عملية بناء سجل الأوامر مجموع طلبات اكتتاب بلغ 6.8 مليار ريال بنسبة تغطية وصلت إلى 831% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وذلك حسب النسب التالية:

- الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم 606%.

- المستثمرون غير السعوديين (وتشمل المستثمرين الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة) 77%.

وبناء عليه، سوف يتم مبدئيا تخصيص 15.7 مليون سهم (تمثل 30% من رأسمال الشركة) للمؤسسات المكتتبة. على أن يتم التخصيص النهائي للمؤسسات المكتتبة بعد انتهاء الاكتتاب من شريحة الأفراد.

وسيتم طرح 1,571,501 سهم (تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام) لشريحة الأفراد خلال فترة الطرح اعتباراً من يوم الأربعاء 01/08/2018 وحتى نهاية يوم الثلاثاء 07/08/2018م. وسيتم تعديل عدد الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على اكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد.

وتعتبر شركة لجام للرياضة أكبر مشغل للمراكز الرياضية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمتلك وتدير لجام مراكزها الرياضية تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة". وتشغل لجام 112 مركزاً رياضياً كما في نهاية 2017، منها 108 مراكز رياضية في 23 مدينة في المملكة العربية السعودية و4 مراكز رياضية في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى 31 مركز قيد الإنشاء.