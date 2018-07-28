انحسار مخاوف الحرب التجارية يصعد بالأسهم الأوروبية

ارتفعت #الأسهم_الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع عند الإغلاق، بدعم من انحسار المخاوف بشأن الرسوم الأميركية وبعض نتائج الأعمال القوية للشركات.

وارتفعت أسهم #ريكيت بنكيزر للسلع الاستهلاكية و #كارفور لسلاسل متاجر البقالة ومجموعة فينسي للبناء وبي.تي وبنك بي.بي.في.ايه بعد نتائج أعمال جيدة، مما دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للإغلاق مرتفعا 0.6 بالمئة.

وصعد #ستوكس لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو بفضل الآمال في انفراجة بمحادثات التجارة الأميركية الأوروبية في الوقت الذي زادت فيه بقوة أسهم شركات السيارات المعتمدة على الصادرات. وختم المؤشر الأسبوع مرتفعا 1.7 بالمئة.

لكن المستثمرين ظلوا يتوخون الحذر إلى حد ما.

وستواصل وزارة التجارة الأميركية تحقيقها بشأن ما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي على الرغم المحادثات التجارية الجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي وفقا لما قاله وزير التجارة ويلبور روس.

وانخفض مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 0.2 بالمئة.

وارتفعت أسهم رينو نحو اثنين بالمئة بعد بداية متقلبة في الوقت الذي حققت فيه شركات صناعة السيارات الفرنسية أرباحا قياسية في النصف الأول من العام في ظل ارتفاع المبيعات في الأسواق الناشئة.

وانخفضت على نحو طفيف أسهم شركتي السيارات الألمانيتين بي.ام.دبليو ودايلمر اللتين تصدران بكثافة إلى السوق الأميركية.

وزادت أسهم شركة التعدين بي.اتش.بي بيليتون3 بالمئة بعد أن اتفقت بي.بي على شراء أصولها بقطاع النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة مقابل 10.5 مليار دولار. وتخلت أسهم بي.بي عن خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة لتغلق مرتفعة 0.5 بالمئة.