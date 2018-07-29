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أخبار إيجابية لا تجد صدى في تداولات الأسهم الكويتية!

المصدر: العربية.نت
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واصل متوسط السيولة المتداولة اليومية في #البورصة_الكويتية انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع معدل السيولة بنسبة 27% ليبلغ 21 مليون دينار.

وعلى الرغم من الأخبار الإيجابية مثل إعلانات الشركات عن نمو في أرباحها الصافية، إضافة إلى بدء إجراءات اندماج #بيت_التمويل و #بنك_الأهلي_المتحد البحريني، إلا أن التداولات تتجه نحو الانخفاض مقارنة بما شهدته قبل أسابيع ماضية.

وفِي ما يبدو أنه ترقب في السوق لما ستأتي به نتائج الشركات غير المعلنة.

فحتى الأسبوع الماضي، واستنادا لبيانات شركة بيان للاستثمار، فإن عدد الشركات المفضلة عن نتائجها للربع الثاني من هذه السنة قد بلغ حتى الأسبوع الماضي 38 شركة من أصل 175 شركة.

وحققت الشركات المعلنة أرباحا تقارب 350 مليون دينار خلال النصف الأول من هذه السنة، بارتفاع 15% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

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