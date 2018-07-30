أسهم اليابان تتراجع وسط قلق من تغيير السياسة النقدية

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، اليوم الاثنين، في وقت تأثرت المعنويات باحتمال تغيير السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي هذا الأسبوع، كما تركزت الأضواء أيضاً على الأرباح الفصلية للشركات.

وتراجع مؤشر #نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 0.74% ليسجل 22544.84 نقطة. وهبط مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.43% ليصل إلى 1768.15 نقطة عند الإغلاق، فيما انخفض مؤشر جيه.بي.إكس 400 بنسبة 0.47% إلى 15620.76 نقطة.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبيل اجتماعات لبنوك مركزية من بينها بنك اليابان المركزي ومجلس #الفيدرالي الأميركي. وينهي المركزي الياباني اجتماعه الذي يستمر يومين غداً الثلاثاء، وسط تكهنات بأن يقلص مشترياته في صناديق المؤشرات المتداولة التي ترتبط بمؤشر "نيكاي".

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، أغلق 21 على هبوط. وارتفعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسوميتومو ميتسوي المالية 1.6%، فيما أغلقت أسهم مجموعة ميزوهو المالية مرتفعة 1.3%.

وتصدرت الشركات المنتجة للنفط والفحم قائمة الأسهم الخاسرة، وهبط مؤشرها 1.5%، تلتها شركات المنتجات الكهربائية والغاز والتي انخفض مؤشرها بنسبة 1.4%، وكذلك أغلق مؤشر شركات صناعة الأدوية متراجعاً بنسبة 1.45.

وأغلقت أسهم كانساي إلكتريك لإمدادات الطاقة الكهربائية منخفضة 3.6%، بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة أرباحاً ضعيفة للفترة بين أبريل ويونيو.