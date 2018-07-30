هذه لائحة الشركات التي انضمت وخرجت من مؤشر EGX30

قررت إدارة #البورصة_المصرية، اليوم الاثنين، اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها الأربعاء المقبل الموافق 1 أغسطس.

وتجري البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها، تنتهي الأولى في يناير ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر.

فيما شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية الثانية خلال عام 2018، عدة تغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 6 شركات في مقابل دخول 5 شركات جديدة.

ويرجع الفارق في خروج 6 شركات ودخول 5 شركات فقط، إلى عملية انقسام شركة #العربية_لحليج_الأقطان إلى شركة قاسمة وهي "العربية لحليج الأقطان" وشركة منقسمة "العربية لإدارة وتطوير الأصول"، وذلك عقب انتهاء المراجعة الدورية السابقة يناير الماضي، خاصة أن منهجية مؤشرات البورصة تبقي على الشركة القاسمة والمنقسمة في المؤشر ذاته.

وقال رئيس مجلس إدارة البورصة محمد فريد، إن المراجعة الدورية لمؤشرات السوق والتعديلات، تأتي لتعكس تطورات مؤشرات التداول، بناء على المعايير الفنية المحددة لمكونات مختلف المؤشرات.

وتابع فريد أن إدارة البورصة لديها رؤية جادة لمراجعة كافة المؤشرات القطاعية، والعمل على تحديثها لتتواكب مع أفضل المعايير العالمية.

كما شهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات.

في حين شهد مؤشر EGX70 خروج 20 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى #مؤشر_EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 16 شركة، مقابل انضمام 15 شركة جديدة للمؤشر.

كما شهدت المراجعة السنوية لمؤشر S&P/EGX ESG خروج 9 شركات.

كما شهد مؤشر النيل Nile Index استبعاد شركة واحدة نتيجة لتكرار المُخالفات، ليصل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر إلى 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عددا محددا من الشركات المكونة له.

وبرز التغير في شركات مؤشر EGX30 على الشكل الآتي:

الشركات التى انضمت للمؤشر:

1- ايديتا للصناعات الغذائية.

2- سيدي كرير للبتروكيماويات.

3- #ابن_سينا_فارما.

4- بنك قطر الوطني الأهلي.

5- القابضة المصرية الكويتي.

أما الشركات التي خرجت من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية:

1- الصناعات الكيماوية المصرية – كيما.

2- العربية للاسمنت.

3- مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر.

4- جي بي أوتو.

5- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب).

6- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.