وزير الخزانة الأميركي يؤكد على استقلالية قرار الفيدرالي

قدم وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، تأكيدات حول استقلالية #الاحتياطي_الفيدرالي الذي يتحضر لعقد اجتماعات حول سياساته النقدية على مدى يومين، ومن المتوقع أن يبقي في ختامها على سعر الفائدة بدون زيادة بالرغم من ازدهار #الاقتصاد_الأميركي.

وفي حديث لقناة "فوكس" وصف منوتشين أداء الاقتصاد الأميركي بأنه على سكة النمو السريع والمستدام، بعد تحقيق نمو بلغت نسبته 4,1% في الفصل الثاني. لكنه أيضا كان مجبرا على تبديد مخاوف أثارتها تصريحات مفاجئة للرئيس دونالد #ترمب مؤخراً حول خطوات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة.

وقال منوتشين "نحن كإدارة ندعم بشكل مطلق استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والرئيس أعرب عن ذلك بوضوح"، مضيفا "دعوني أكن واضحا، إنه يحترم بالكامل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

ويتبع الرؤساء الأميركيون في العادة عرفا بالإحجام عن تناول عمل البنك المركزي الأميركي في تصريحات علنية، لكن هذا لم يمنع ترمب من توجيه انتقادات في وقت سابق هذا الشهر.

فقد قال ترمب خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" في 20 يوليو "لا يروق لي أننا نبذل كل هذا العمل في #الاقتصاد، ثم أرى #أسعار_الفائدة ترتفع".

ومن المتوقع أن لا يمس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعاته التي تبدأ الثلاثاء وتستمر ليومين.

ويرى معظم الاقتصاديين أن المركزي الأميركي لديه كل الأسباب للاستمرار بمساره الحالي بالزيادة التدريجية لسعر الفائدة، والذي أدى إلى أن يرتفع معدل احتياطاته سبع مرات منذ عام 2015.

وبينما سادت توقعات بتباطؤ النمو في الفترة المتبقية من العام، إلا أن منوتشين يتوقع نمواً سنويا لا يقل عن 3% في المستقبل.

وقال "لا أعتقد أن هذا هو ظاهرة تستمر لعام أو اثنين"، مضيفا "أعتقد أننا بالتأكيد في فترة تمتد لأربع أو خمس سنوات من نمو مستدام لا يقل عن 3%".

ومع ذلك فإن ترمب قال لـ"سي ان بي سي" إنه ليس "مأخوذا" بخطط الاحتياطي الفيدرالي، ثم كتب على تويتر أنه يجب السماح لأميركا باستعادة خسائرها قبل رفع سعر الفائدة مجدداً.

وقال "أنا لست سعيداً بذلك، لكن في نفس الوقت أنا أدعهم يفعلون ما يشعرون أنه الأفضل".

يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي منفصل قانونيا وماليا عن الحكومة الفيدرالية.

ولم يعلق الاحتياطي الفيدرالي على تصريحات ترمب، وأشار مسؤولوه للصحافيين إلى تصريح سابق لرئيسه جيروم باول يؤكد فيه أن رؤساء البنوك المركزية يحافظون على الاستقلالية السياسية "عميقا في حمضهم النووي".