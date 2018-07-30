129.8 مليون ريال  أرباح شركة "تداول" خلال 2017

أطلقت #السوق_المالية_السعودية " #تداول" تقريرها السنوي لعام 2017، بعنوان "التوسع والتنويع" والذي تضمن صورة شاملة عن أداء الشركة والإنجازات التي حققتها خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017.

ويقدم التقرير تفاصيل حول أداء تداول خلال العام المالي 2017، حيث احتلت السوق المالية المرتبة 25 كأكبر سوق للأوراق المالية في الاتحاد العالمي لأسواق المال، وبلغت قيمتها السوقية 451 مليار دولار أميركي بنهاية 2017.

وكشف التقرير أن ما حققته تداول من نمو ملحوظ في صافي الدخل ليصل إلى 129.8 مليون ريال بحلول ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 543% عن العام السابق، كما حققت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 74% بإجمالي 545.4 مليون ريال مقارنة مع عام 2016.

ويلقي التقرير الضوء على استراتيجية تداول المتبعة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تم إنجازه على الصعيد الاستراتيجي، كان أبرزها إطلاق نمو- السوق الموازية كخطوة داعمة للاقتصاد الوطني، وتنويع قاعدة المنتجات والخدمات المقدمة للمشاركين في السوق، وتنوع مصادر الدخل إضافة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لدعم متطلبات التحول إلى سوق عالمية. هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على حالة السوق، وأطر الحوكمة المطبقة في الشركة.

ويذكر التقرير أيضاً أبرز المنجزات على الصعيد التشغيلي والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العلمية، من ضمنها اعتماد المعيار العالمي لتصنيف القطاعات، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+2) وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية المدرجة، إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، فضلاً عن الإعلان رسميا عن تحويل مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" إلى شركة تابعة مستقلة، وإبرام الاتفاقية الخاصة بخدمات ما بعد التداول مع ناسداك.

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