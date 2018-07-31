الذهب يتجه لتكبد خسائر لرابع شهر في أسوأ موجة منذ 2013

تراجع #الذهب اليوم الثلاثاء، متجهاً لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار تأثير ارتفاع #الدولار وزيادة أسعار الفائدة، مما يدفع المضاربين للاحتفاظ بمستوى قياسي من المراكز المدينة.

واستقر الدولار مقابل سلة عملات إثر صعوده لثلاثة أشهر مع اتجاه مجلس الاحتياطي #الفيدرالي لإعادة تأكيد توقعات الرفع التدريجي لسعر الفائدة، في ختام اجتماع ينتهي غداً الأربعاء.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة القياسية مرتين هذا العام، ولمح إلى زيادتين أخريين بنهاية السنة.

وفي الساعة 10:37 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% عند 1218.2 دولار للأوقية (الأونصة)، متجهاً لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي، في أطول موجة انخفاض منذ 2013.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1216.80 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 15.42 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5% مسجلاً 823.55 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 925.20 دولار.