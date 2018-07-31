المركزي التركي يرفع معدلات التضخم من 8 لـ13% هذا العام

استمرت الليرة التركية بالتراجع أمام الدولار، على الرغم من رفع البنك المركزي التركي لتوقعاته لنمو التضخم هذا العام والعام المقبل.

وقال المركزي التركي إن التضخم سيقفز إلى 13.4%، هذا العام، مقابل توقعاته السابقة التي كانت عند معدل 8%، وهو الأمر الذي سيضغط على المركزي باتجاه رفع أسعار الفائدة.

وتواجه #الليرة_التركية هذا لاتحدي الجديد وهي على أبواب تسجيل أدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار قرب الـ 5 ليرات للدولار.

وأبقى المركزي الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي رغم توقعات بأن يرفعها لمحاربة #التضخم، وهو ما جاء في مصلحة الرئيس التركي أردوغان الذي طالما انتقد المركزي لرفعه الفائدة وطالبه بخفضها.