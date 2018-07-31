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بيتكوين تفقد بريقها مجددا وتكسر حاجز 8 آلاف دولار هبوطا

المصدر: نيويورك – رويترز
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تراجعت #بيتكوين عن مستوى 8000 دولار أمس الاثنين مع تقليص المستثمرين تعرضهم للعملات الرقمية وغيرها من الأصول العالية المخاطر بعد المزيد من الخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت.

وبحلول الساعة 19:09 بتوقيت غرينتش، هبطت العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، 2.64 % إلى 7999.89 دولار على منصة بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ.

وفي نهاية جلسة التداول، عادت بتكوين إلى الصعود فوق 8000 دولار مع تقليصها خسائرها إلى 0.99 % عند 8135.11 دولار.

على غير العادة، غيرت #بيتكوين في اليومين الماضيين، تحديداً في 28 يوليو الجاري اتجاهها الهبوطي وحققت مكاسب أسبوعية قياسية بعدما صعدت بما يقرب من 11 %، رابحة نحو 13.6 مليار دولار بما يقرب من 84 %، من إجمالي المكاسب الأسبوعية المجمعة للعملات الرقمية.

وارتفعت #القيمة_السوقية الإجمالية للعملات الرقمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 5.76%، رابحة نحو 16.2 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 281.9 مليار دولار في نهاية تعاملات الأحد في 22 يوليو الجاري لتسجل نحو 298.1 مليار دولار في تعاملات صباح السبت الماضي.

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