إقرار زيادة رأسمال صندوق تعليم ريت بـ225 مليون ريال

وافقت #هيئة_السوق_المالية السعودية على الطلب الذي تقدمت به شركة السعودي الفرنسي كابيتال "مدير الصندوق" لزيادة رأسمال #صندوق_تعليم_ريت من 285 مليون ريال إلى 510 ملايين ريال للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وأضافت الهيئة في بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت، أن الطلب استوفى المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.



وسيقوم مدير الصندوق بنشر شروط وأحكام "صندوق تعليم ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة رأس المال وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة رأسمال الصندوق.