السعودية.. مشروع ضوابط لحصص الأجانب بالشركات المدرجة

نشرت #هيئة_السوق_المالية_السعودية مشروع التعليمات المنظمة لتملك #المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً #استراتيجية في #الشركات_المدرجة لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن النظام الجديد يأتي ضمن استراتيجية تطوير السوق، الرامية إلى توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعودية 2030.

وطلبت الهيئة من المختصين والمهتمين تقديم ملاحظاتهم خلال ثلاثين يوما تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

وتهدف مسودة التعليمات إلى تنظيم الأحكام والمتطلبات والشروط اللازمة لتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لحصة استراتيجية، وتحديد التزاماته والقيود المفروضة عليه في ذلك الشأن.