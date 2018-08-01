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الليرة التركية تهوي كاسرة حاجز الـ5 مقابل الدولار

المصدر: العربية.نت
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هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل #الدولار ، اليوم الأربعاء، عند 5 ليرات مقابل الدولار الواحد.

وكانت #الليرة_التركية فقدت ما يفوق 1% في يوم واحد، الاثنين، مسجلة 4.9 مقابل الدولار، إذ أثر تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة سلباً على العملة.

وتعاني العملة التركية من الخلاف الدائر بين الرئاسة والمركزي حول السياسة النقدية، فبينما يفرض ارتفاع التضخم والتراجع الحاد لليرة رفع أسعار الفائدة، يصر الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان على ضرورة خفضها، بما يتنافى ومنطق السوق.

وكان المركزي التركي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم أن الأسواق كانت تتوقع رفعها، في إشارة إلى نوع من "الإذعان" لقرارات القصر الرئاسي الذي باتت مروحة سلطاته أوسع مع التعديل الدستوري، وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

كلمات دالّة

#الدولار, #أردوغان, #الليرة التركية

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