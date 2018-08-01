ناسداك دبي تطلق عقوداً مستقبلية على 12 شركة سعودية

أعلنت #ناسداك_دبي أمس الثلاثاء، عن أسماء 12 شركة سعودية ستطلق عقوداً مستقبلية على أسهمها في سبتمبر 2018.

وتعتبر هذه الشركات السعودية نخبة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط، التي يتركز نشاطها في قطاعات متعددة تشمل العقارات والبتروكيماويات والخدمات المصرفية والنقل، ويبلغ مجموع القيمة السوقية لهذه الشركات 859 مليار ريال سعودي (229 مليار دولار أميركي)، وهو ما يمثل 43% من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية #تداول، الذي يعد أحد أكبر أسواق الأوراق المالية في المنطقة.

وتشمل هذه الشركات الـ12، الشركة السعودية للصناعات الأساسية #سابك، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء وشركة المراعي، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة اتحاد اتصالات موبايلي، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة التعدين العربية السعودية، وشركة الإسمنت السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات ومجموعة الطيار للسفر.

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لـ"ناسداك دبي"، إن إطلاق هذه المنتجات يعكس زيادة فرص التكامل والترابط بين الأسواق المالية في دول المنطقة.

وستتيح عقود "ناسداك دبي" المستقبلية للمستثمرين تحقيق الأرباح سواء في ظل ارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها، مما سيحفز في زيادة اهتمام المستثمرين بأسواق رأس المال السعودية، وسيتم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة في "ناسداك دبي" بالريال السعودي، وهي العملة الأساسية للأسهم السعودية.

وارتفع مؤشر "تاسي" لسوق تداول هذا العام بنسبة 16% حتى الآن، كما بلغت قيمة التداول في البورصة 475 مليار ريال سعودي مرتفعة بنسبة 9% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وقد أعلنت كل من /MSCI/ و"فوتسي راسل" /FTSE/ في وقت سابق من هذا العام، عن إدراجهما السوق السعودية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.

وكانت "ناسداك دبي" أطلقت في سبتمبر من عام 2016، تداول العقود المستقبلية على أسهم سبع شركات مدرجة في الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين ارتفع هذا العدد إلى 17 شركة في فبراير 2018، كما أضافت البورصة عقوداً مستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي /DFMGI/، وكذلك مؤشر /ADI/ لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي مايو 2018 أعلنت "ناسداك دبي" أنها ستطلق عقوداً مستقبلية على الأسهم السعودية المفردة.