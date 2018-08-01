نيكاي الياباني يرتفع بدعم نتائج أعمال قوية وضعف الين

زاد المؤشر نيكاي في #بورصة_طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، ولامس أعلى مستوى في 12 يوما، بدعم أرباح قوية لشركات كبرى مثل سوني وشارب، وانخفاض الين لأدنى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الدولار.

وارتفع المؤشر #نيكاي القياسي 0.86 % ليغلق عند 22746.70 نقطة، بعد أن لامس مستوى 22775.47 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 20 يوليو.

وواصل الدولار ارتفاعه وزاد فوق مستوى 112 ينا للمرة الأولى منذ 20 يوليو، إذ صعد من المستوى المنخفض البالغ 110.75 بعد أن أجرى بنك اليابان المركزي تعديلات على سياسته النقدية يوم الثلاثاء لكنه تمسك بإطار سياسة نقدية ميسرة.

وتجاهلت السوق في الوقت الحالي تقارير عن أن إدارة ترمب تخطط لاقتراح فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار بعد تحديد الرسوم في البداية عند عشرة بالمئة.

وساعدت نتائج أعمال قوية للشركات في الخارج وداخل اليابان في رفع مجموعة متنوعة من الأسهم اليوم.

وزادت أسهم سوني كورب 4.8%، بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة أرباحا قياسية في الربع الأول من السنة المالية بفضل زيادة مبيعات برمجيات الألعاب.

وأظهرت نتائج أعمال نينتندو ارتفاعا يفوق التوقعات في الأرباح التشغيلية للربع الأول من السنة المالية نسبته 88 %، وصعدت أسهم الشركة 6.37 %.

وارتفعت أسهم شارب 7.2 % بعد أن زادت أرباح الشركة التشغيلية في الربع الأول من السنة المالية 45 بالمئة بفضل نشاطها الأساسي في مجال أجهزة العرض ومبيعات قوية لبعض مكونات الكاميرات.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بأبل أيضا بعد أن حققت الشركة المُصنعة لآيفون نتائج أعمال فصلية فاقت تقديرات وول ستريت وتوقعت إيرادات تفوق التقديرات في الربع الحالي.

وارتفعت أسهم كيوسيرا لصناعة المكونات الإلكترونية 5.9%، ونيتو دينكو لصناعة شاشات العرض ثمانية بالمئة.

وانخفضت أسهم باناسونيك 1.8% على الرغم من أن الشركة حققت زيادة نسبتها 19%، في أرباح الربع الأول من السنة المالية في الوقت الذي سجلت فيه ثلاثة من بين قطاعات أنشطة الشركة الأساسية الأربعة انخفاضا في الأرباح التشغيلية.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 %، لينهي اليوم عند 1769.76 نقطة.