20.3 مليون ريال صافي أرباح صندوق "الراجحي ريت"

حقق #صندوق_الراجحي_ريت صافي ربح 20.37 مليون ريال، خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي (ثلاثة أشهر واثنا عشر يوما).

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" بلغ صافي أصول #الراجحي_ريت 1146.94 مليون ريال، وإجمالي المصاريف والأتعاب 16.87 مليون ريال.

وبلغ عدد الوحدات القائمة 122.20 مليون وحدة صافي قيمة الوحدة 9.39 ريال، وصافي العائد 1.85%، اجمالي توزيعات الأرباح 21.24 مليون ريال.

وتضمن مجموع الرسوم والمصروفات مبلغ الربح المدفوع والخاص بتمويل المرابحة القائمة حالياَ، صافي الربح للفترة المنتهية في 30 يونيو يعادل 0.17 ريال لكل وحدة، فيما بلغ الدخل من العمليات 25.87 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو أي ما يعادل 0.21 ريال لكل وحدة.

وتم حساب صافي العائد على أساس صافي قيمة الأصول بناء على القيمة العادلة كما في 30 يونيو 2018.