24 مليون ريال أرباح صندوق الرياض ريت بالنصف الأول

قالت شركة الرياض المالية إن أرباح #صندوق_الرياض_ريت خلال الستة أشهر الأولى من 2018، بلغت 24.04 مليون ريال بعائد 1.7%.

وبلغ صافي أصول الصندوق (بطريقة القيمة العادلة) 1.68 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب 4.62 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية 29.3 مليون ريال.

وبحسب بيان نشر على موقع #السوق_السعودية "تداول"، بلغ عدد الوحدات القائمة في نهاية يونيو 171.7 مليون وحدة، وصافي قيمة الوحدة 9.80 ريال.

وحقق صندوق #الرياض_ريت إجمالي إيرادات 33.96 مليون ريال.

وقام الصندوق برفع رأسماله من 500 مليون إلى 1.633 مليون من خلال الاستحواذ على عقارات بقيمة 1.100 مليون خلال الربع الثاني من 2018، وبالتالي فإن النتائج المالية النصف سنوية لعام 2018 لا تعكس كامل الدخل النصف سنوي للأصول العقارية لـ"الرياض ريت".