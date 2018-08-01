73 مليار ريال تداولات سوق السعودية في يوليو بنمو 58% 

كشف التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة في #سوق_السعودية "تداول" أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو الماضي بلغت 73.21 مليار ريال، بارتفاع نسبته 57.69% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.97 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 0.59% مقارنة بالشهر السابق عليه.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء " #المستثمر_السعودي" خلال هذه الفترة 67.26 مليار ريال، تمثل ما نسبته 91.87% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 67.86 مليار ريال سعودي، تمثل ما نسبته 92.69% من إجمالي عمليات البيع.

مشتريات الأجانب

وشكلت قيمة ملكية "المستثمر السعودي" ما نسبته 92.81% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو الماضي، بانخفاض نسبته 0.13% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء " #المستثمر_الخليجي" في يوليو 2.09 مليار ريال تمثل ما نسبته 2.87% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.34 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.84% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 2.07% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في نهاية يوليو 2018.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال يوليو الماضي 3.85 مليار ريال، تمثل ما نسبته 5.26% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 4.01 مليار ريال سعودي، تمثل ما نسبته 5.47% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 5.11% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2018، بارتفاع نسبته 0.12% مقارنة بالشهر الماضي.

نمو - السوق الموازية

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في نمو – السوق الموازية خلال يوليو 45.27 مليون ريال، بارتفاع نسبته 65.27% مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2,252.58 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 6.83% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 41.12 مليون ريال سعودي، تمثل ما نسبته 90.85% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 44.66 مليون ريال، تمثل ما نسبته 98.66% من إجمالي عمليات البيع.

وشكلت قيمة ملكية "المستثمر السعودي" ما نسبته 99.88% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في نهاية يوليو 2018، بانخفاض نسبته 0.21% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.00 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.00% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.02 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.05% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.60% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2018، بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة 4.14 مليون ريال تمثل ما نسبته 9.15% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.58 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.29% من إجمالي عمليات البيع، وشكلت قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" ما نسبته 0.52% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بارتفاع نسبته 0.18% مقارنة بالشهر الماضي.