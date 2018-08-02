أسهم أوروبا تنخفض.. ونتائج سيمنس و"BMW" تهوي بداكس

استمرت موجة بيع #الأسهم_الأوروبية اليوم الخميس حيث لحق أشد الضرر بالمؤشر #داكس_الألماني جراء مخاوف المستثمرين المتعلقة بالتجارة، بينما جاءت نتائج شركات مثل سيمنس الصناعية مخبية للتوقعات في حين حققت أموندي، أكبر مدير أصول في أوروبا، أداء أثار إعجاب السوق.



وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%. وتراجع داكس 1.1 % مع تعثر سهمي سيمنس وبي.ام.دبليو الكبيرين.



ونزل سهم سيمنس، التي تصنع شتى المنتجات من التوربينات إلى القطارات، 3.5 % بعدما أعلنت الشركة إيرادات أقل من المتوقع رغم أن الأرباح فاقت التوقعات بقليل.



وتراجع سهم بي.ام.دبليو لصناعة السيارات 2.6 % بعدما أعلنت الشركة هوامش أقل من المتوقع في أرباح السيارات. وأدى هذا لانخفاض مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 1.3% .



وقفز سهم أموندي الفرنسية 8.3 % بعدما حققت الشركة أرباحا أعلى في الربع الثاني من العام بدعم من تدفق أموال عملاء جدد.



وتراجعت العديد من الأسهم بعد نتائج مخيبة للتوقعات.



ونزل سهم هوجو بوس 5.8 % بعدما أعلنت الشركة أرباحا دون المتوقع، وانخفض سهم ديليفري هيرو 2.1 % بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في توصيل الوجبات أن استثماراتها ستنال من هامش الربح.